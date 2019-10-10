YouTube Vanced Edition (NON-ROOT)
- функциональный мод на YouTube для Android. Ключевыми особенностями мода являются: отсутствие рекламы
, фоновое воспроизведение
, чёрная тема
. Версия с root правами: YouTube Vanced Edition (ROOT)
Никакой принципиальной разницы в работе версий ROOT и NON-ROOT нет. NON-ROOT версия ставится как отдельное приложение, имеет тот же функционал и не висит в обновлениях в маркете. Но для неё необходимо устанавливать дополнительный пакет microG и некоторые сторонние приложения могут не поддерживать отправку видео в неё.
- Не требуется root и google services;
- Можно установить рядом с официальным приложением, не удаляя его;
- Полностью вырезана реклама (всё что от неё осталось - желтые точки на полосе перемотки);
- Активировано фоновое воспроизведение (включено по умолчанию, отключается в настройках) (Настройки > Фоновый и оффлайн-режим);
- Функция снятия ограничения разрешения. Можно смотреть 2К видео на экране 800*480 (Настройки > Vanced Settings > Video Quality);
- Выбор качества по умолчанию (для WiFi и/или моб.данных отдельно) (Настройки > Vanced Settings > Video Quality);
- Возможность отключения инфо.карточек, предложении и водяного знака канала в видео (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings);
- Возможна активация VP9 Codec для улучшения качества и экономии трафика, но на старых устройствах без поддержки этого кодека видео будет тормозить (Настройки > Vanced Settings > Codec Override);
- Выбор стиля минимизированного видео (старый или новый) (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings);
- Активировано увеличение видео щипком (теперь работает на всех устройствах)
- Добавлена настройка повтора видео (Настройки > Vanced Settings > Misc);
- Добавлена возможность выбора между стандартной белой темой и дополнительной тёмной/чёрной (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings);
- Добавлена возможность принудительного включения HDR (Настройки > Vanced Settings > Misc);
- Добавлена настройка выбора скорости видео по умолчанию (Настройки > Vanced Settings > Video Quality);
- Добавлена возможность отключения кнопки трансляции на ТВ (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings);
- Добавлена возможность включения в тестовом режиме новой версии плеера ExoPlayer v2 (Настройки > Vanced Settings > Misc);
- Добавлена опция автоматического включения субтитров при отключении звука;
- Добавлена опция включения кнопок перемотки.
Установка приложения:
- Скачиваем и устанавливаем модифицированный пакет MicroG - MicroG YT Vanced v0.2.6.17455-dirty (официальный MicroG не подходит, версия для OG YouTube тоже не подходит и перед установкой её обязательно нужно удалить);
- После установки, выдаём MicroG все возможные разрешения (отключаем запрет на работу в фоне и прочие подобные ограничения ("Умный режим", режим "Смарт-фон" и т.п.)).
- Скачиваем и устанавливем SAI (Split APKs Installer), запускаем;
- Выбираем интересующий нас мод, скачиваем и устанавливаем с помощью SAI;
- Отключите автоматическое обновление YouTube в Google Play!
Установка приложения:
- Скачиваем и устанавливаем модифицированный пакет MicroG - MicroG YT Vanced v0.2.6.17455-dirty (официальный MicroG не подходит, версия для OG YouTube тоже не подходит и перед установкой её обязательно нужно удалить);
- После установки, выдаём MicroG все возможные разрешения (отключаем запрет на работу в фоне и прочие подобные ограничения ("Умный режим", режим "Смарт-фон" и т.п.)).
- Выбираем интересующий нас мод, скачиваем и устанавливаем;
- Отключите автоматическое обновление YouTube в Google Play!
Скриншоты
Информация о приложении
Скачать YouTube Vanced Edition (NON-ROOT) бесплатно на Android
Отредактировал Admin
Дата: 17-02-2020, 21:43
Причина: Обновлено до версии 15.05.54 (12.02.2020)
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