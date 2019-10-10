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YouTube Vanced Edition (NON-ROOT)

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Программы » Мультимедиа
134 991
17

YouTube Vanced Edition (NON-ROOT) - функциональный мод на YouTube для Android. Ключевыми особенностями мода являются: отсутствие рекламы, фоновое воспроизведение, чёрная тема.

Версия с root правами: YouTube Vanced Edition (ROOT)

 Отличие ROOT от NON-ROOT

 Особенности приложения


 Версия 15.05.54 (APKs - Инструкция по установке)

 Версия 14.21.54 (APK - Инструкция по установке)

 Цветовые примеры
  Скриншоты

  Информация о приложении
  Версия
15.05.54 (12.02.2020)
  OS
Android 4.4+
  Язык
Русский
  Разработчик
Team Vanced
  Состояние
Бесплатное
  Root
Не требуется
Отредактировал Admin
Дата: 17-02-2020, 21:43
Причина: Обновлено до версии 15.05.54 (12.02.2020)
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8.3
Функционал
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
8.8
Дизайн
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
7.9
Общее мнение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 8.35 из 10 (голосов: 17 / История оценок)

Теги YouTube без рекламы Фоновое воспроизведение YouTube Чёрная тема Функциональный YouTube

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17 комментариев

  1. filmz 25 декабря 2019 16:12
    Поскажите данными приложениями безопасно пользоваться? Мои данные при в ходе в акаунт логин и пароль, буд в безопасности?
    +1
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    1. Admin 7 января 2020 21:55
      Я лично пользуюсь этим приложением. И проверяю остальные, у нас это всё проверено.
      --------------------
      Всему своё время.
      +3
      Ответить Цитировать Жалоба
      1. MAKSnit2 10 января 2020 12:40
        Одна проблема, после 5 секунд воспроизведения видео в фоне, приложение вылетает!
        0
        Ответить Цитировать Жалоба
        1. Admin 12 января 2020 00:20
          Попробуй выдать приоритетный режим для приложения. Либо переустановить. У меня бывало, что приложение закрывалось, когда я просто смотрел видео. Помогла переустановка приложения.
          --------------------
          Всему своё время.
          0
          Ответить Цитировать Жалоба
  2. filmz 7 января 2020 22:36
    Спасипо, я понял.
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  3. Владислав Крылов 16 января 2020 11:35
    Помогите с установкой
    +2
    Ответить Цитировать Жалоба
    1. Admin 9 февраля 2020 22:35
      В статье написано максимально просто и понятно, легче никак.
      --------------------
      Всему своё время.
      +1
      Ответить Цитировать Жалоба
      1. xortex 24 февраля 2020 00:12
        При установке .apks SAI выдает ошибку. Что не так?
        0
        Ответить Цитировать Жалоба
        1. Admin 24 февраля 2020 00:31
          Ошибки бывают разные, мы не ванги. Просьба, подробнее описывать.
          --------------------
          Всему своё время.
          0
          Ответить Цитировать Жалоба
          1. Zюня 25 февраля 2020 07:25 
            java.lang.Exception: Ошибка при установке
	at com.aefyr.sai.installer2.impl.rootless.RootlessSaiPiBroadcastReceiver.onReceive(RootlessSaiPiBroadcastReceiver.java:57)
	at android.app.LoadedApk$ReceiverDispatcher$Args.lambda$getRunnable$0(LoadedApk.java:1397)
	at android.app.-$$Lambda$LoadedApk$ReceiverDispatcher$Args$_BumDX2UKsnxLVrE6UJsJZkotuA.run(Unknown Source:2)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:873)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:201)
	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:65)
            0
            Ответить Цитировать Жалоба
          2. Admin 25 февраля 2020 07:50
            Скорее всего, проблема совместимости архитектуры процессора и приложения. Используйте другой файл, либо, версию ниже.
            --------------------
            Всему своё время.
            0
            Ответить Цитировать Жалоба
          3. Zюня 25 февраля 2020 08:43
            Эх, ни одна из четырёх non-root версий так и не встаёт. :(
            +1
            Ответить Цитировать Жалоба
          4. Admin 26 февраля 2020 00:53
            В таком случае, даже не знаю чем помочь. 😕
            --------------------
            Всему своё время.
            0
            Ответить Цитировать Жалоба
  4. Валерий Гусейнов 1 апреля 2020 10:50
    У меня Galaxy S8+, приложение работает отлично.
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  5. Алексей Ли 3 апреля 2020 20:31
    Здравствуйте. В фоне воспроизводится только звук, картинки нет. Что посоветуете?
    0
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  6. Руслан 4 апреля 2020 23:21
    На телефоне Xiaomi Redmi Note 5 максимальное качество просмотра 1080p почему так?
    0
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  7. Дашка 5 апреля 2020 07:17
    Крч синяя ссылочка у меня типо загрузилась, но открываться не захотела, а вот версия 15 что-то там которая апкс нормально так сразу же включилась. Вывод: не качайте ту 1-ю синюю ссылку. Спасибо за приложение 💜
    0
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