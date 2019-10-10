YouTube Vanced Edition (NON-ROOT)

Никакой принципиальной разницы в работе версий ROOT и NON-ROOT нет. NON-ROOT версия ставится как отдельное приложение, имеет тот же функционал и не висит в обновлениях в маркете. Но для неё необходимо устанавливать дополнительный пакет microG и некоторые сторонние приложения могут не поддерживать отправку видео в неё.

Не требуется root и google services;



Можно установить рядом с официальным приложением, не удаляя его;



Полностью вырезана реклама (всё что от неё осталось - желтые точки на полосе перемотки);



Активировано фоновое воспроизведение (включено по умолчанию, отключается в настройках) (Настройки > Фоновый и оффлайн-режим);



Функция снятия ограничения разрешения. Можно смотреть 2К видео на экране 800*480 (Настройки > Vanced Settings > Video Quality);



Выбор качества по умолчанию (для WiFi и/или моб.данных отдельно) (Настройки > Vanced Settings > Video Quality);



Возможность отключения инфо.карточек, предложении и водяного знака канала в видео (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings);



Возможна активация VP9 Codec для улучшения качества и экономии трафика, но на старых устройствах без поддержки этого кодека видео будет тормозить (Настройки > Vanced Settings > Codec Override);



Выбор стиля минимизированного видео (старый или новый) (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings);



Активировано увеличение видео щипком (теперь работает на всех устройствах)



Добавлена настройка повтора видео (Настройки > Vanced Settings > Misc);



Добавлена возможность выбора между стандартной белой темой и дополнительной тёмной/чёрной (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings);



Добавлена возможность принудительного включения HDR (Настройки > Vanced Settings > Misc);



Добавлена настройка выбора скорости видео по умолчанию (Настройки > Vanced Settings > Video Quality);



Добавлена возможность отключения кнопки трансляции на ТВ (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings);



Добавлена возможность включения в тестовом режиме новой версии плеера ExoPlayer v2 (Настройки > Vanced Settings > Misc);



Добавлена опция автоматического включения субтитров при отключении звука;



Добавлена опция включения кнопок перемотки.



Установка приложения: Скачиваем и устанавливаем модифицированный пакет MicroG - MicroG YT Vanced v0.2.6.17455-dirty (официальный MicroG не подходит, версия для OG YouTube тоже не подходит и перед установкой её обязательно нужно удалить) ;

После установки, выдаём MicroG все возможные разрешения (отключаем запрет на работу в фоне и прочие подобные ограничения ("Умный режим", режим "Смарт-фон" и т.п.)) .

Скачиваем и устанавливем SAI (Split APKs Installer), запускаем;

Выбираем интересующий нас мод, скачиваем и устанавливаем с помощью SAI;

Отключите автоматическое обновление YouTube в Google Play!





Установка приложения: Скачиваем и устанавливаем модифицированный пакет MicroG - MicroG YT Vanced v0.2.6.17455-dirty (официальный MicroG не подходит, версия для OG YouTube тоже не подходит и перед установкой её обязательно нужно удалить) ;

После установки, выдаём MicroG все возможные разрешения (отключаем запрет на работу в фоне и прочие подобные ограничения ("Умный режим", режим "Смарт-фон" и т.п.)) .

Выбираем интересующий нас мод, скачиваем и устанавливаем ;

Отключите автоматическое обновление YouTube в Google Play!



Скриншоты

Информация о приложении

Версия 15.05.54 (12.02.2020) Версия OS Android 4.4+ OS Язык Русский Язык Разработчик Team Vanced Разработчик Состояние Бесплатное Состояние Root Не требуется Root

- функциональный мод на YouTube для Android. Ключевыми особенностями мода являются: